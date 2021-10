Début du projet de développement au Parc du Sanctuaire

Le projet majeur de développement au parc du Sanctuaire de St-Majorique-de-Grantham est officiellement lancé. La phase 1 des travaux nécessite des investissements de 1,5 million $.

Un pavillon multifonctionnel muni d'une salle chauffée, un bloc sanitaire et un préau seront construits en plus d'une nouvelle aire de jeux avec des modules. La réfection des sentiers est déjà entamée alors qu'une nouvelle boucle de 10 km a été ajoutée.

" Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Saint-Majorique! Le parc du Sanctuaire c'est l'entrée de la Forêt Drummond et un incontournable pour accéder au parc régional. C'est un joyau régional qui ne cesse de gagner en popularité, surtout depuis le début de la pandémie." Audrey Fréchette photographe - Line Fréchette, mairesse de Saint-Majorique-de Grantham

LE SITE RESTERA GRATUIT

La municipalité travaille sur ce projet depuis 3 ans alors qu'il était primordial de garder la vocation et l'accès gratuit.

Le projet est financé par le Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, le fonds de ruralité et la contribution de partenaires, notamment Girardin, Desjardins, Valéro, en plus de certains citoyens qui ont fait des dons.

: Émilie Trottier (directrice générale), les conseillers et conseillères municipaux Stéphanie Bonin, Marcel Sinclair, Nancy Letendre et Jocelyn Brière, Jessica Ebacher, représentante du député André Lamontagne, Line Fréchette, mairesse, Johanne Lachapelle de la Caisse Desjardins de Drummondville ainsi que Dave Girardin et Steve Girardin de Girardin Bluebird