Début du Tribunal spécialisé en violence sexuelle et conjugale à Drummondville

Le Tribunal spécialisé en violence sexuelle et conjugale entre en fonction aujourd'hui (vendredi) à Drummondville. Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barette, est venu inaugurer l'un des cinq projets-pilotes qui ont pour but de mieux accompagner les victimes.

Noovo Info

De nouvelles salles dédiées uniquement aux victimes ont été aménagées en plus de salle de bain et de portes qui leur seront réservées afin qu'elles ne croisent plus les présumés agresseurs. Un réaménagement plus exhaustif du palais de justice de Drummondville sera aussi effectué d'ici 1 an.

Nouvelle salle pour les intervenants et les victimes

Noovo Info

Salle de visio-conférence pour les jeunes victimes

Noovo Info

Salle d'attente pour les victimes

Noovo Info

AJOUT DE RESSOURCES ET DE FORMATIONS

Des ressources supplémentaires ont été ajoutées au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) et à la Couronne. Des formations seront offertes aux diverses parties impliquées afin de mieux comprendre les traumatismes des victimes par rapport au système judiciaire.

5 % DES ACTES DÉNONCÉS

Les diverses parties impliquées espèrent que la mise en place de cette initiative permettra aux victimes de davantage dénoncer. Présentement, seulement 5 % des actes de violence sexuelle et conjugale seraient dénoncés. Environ 300 dossiers de ce type sont traités annuellement dans le district de Drummond.