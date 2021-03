DEC : une aide financière pour Annexair et Biotechnologies Ulysse

Annexair obtient l'aide de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

L'entreprise touchera 2M$ pour réduire l'empreinte carbone de sa nouvelle usine intelligente à Saint-Germain-de-Grantham.

Annexair est spécialisée dans les gros systèmes de ventilation. L'entreprise mise beaucoup sur le développement vert notamment avec l'écoconception et l'écofabrication.

La somme versée par DEC servira aussi à Annexair pour compléter son parc manufacturier en acquérant des équipements numériques.

Il s'agit notamment d'un lamineur, des unités de manutention autonomes, des stations de montage et des logiciels de gestion de la production.

Ce projet permettra d'assurer et d'accélérer la croissance de l'entreprise en augmentant sa capacité de production et en améliorant sa productivité.

Ces investissements mèneront à la création de 20 postes hautement spécialisés.

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes.

" Depuis le début de la pandémie, le fédéral est là pour aider les familles et protéger les emplois de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Maintenant qu'on prépare la relance économique, on continue de l'être en donnant un gros coup de pouce à des entreprises d'ici. En misant sur un virage vert, on va pouvoir créer de bons emplois dans des secteurs d'avenir payants, en plus de lutter contre les changements climatiques. On ne laissera pas tomber les familles d'ici. "