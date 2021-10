Décès à vélo : il ne faut pas remettre en question les voies cyclables

Décès d'un cycliste à Drummondville : le Réseaux plein air Drummond est d'avis que l'heure n'est pas à la remise en question des voies cyclables.

Nicolas Paré, 39 ans, est décédé hier (jeudi) après avoir été heurté par un autobus scolaire au coin des rues Saint-Pierre et Larocque à Drummondville. L'impact aurait eu lieu au moment où l'autobus, vide au moment du drame, effectuait un virage.

PAS NÉCESSAIREMENT DE COUPABLE

Le Réseaux plein air Drummond, par son directeur général, Étienne Hamel, estime qu'il ne faut pas chercher de coupable. Il est d'ailleurs d'avis que la tragédie n'a pas été causée par la nouvelle bande cyclable ou par le rétrécissement des largeurs des voies de circulation. Il précise que celles-ci sont conformes aux normes du ministère des Transports.

Étienne Hamel estime que le réseau routier de Drummondville est mis à rude épreuve en raison de la croissance de la ville et que l'on commence à vivre les problèmes de circulation vécus dans les grandes villes comme Montréal, Laval et Québec. La prudence devrait être de mise, en tout temps.

" Les circonstances de la tragédie d'hier sur la rue Saint-Pierre sont malheureusement tout à fait similaires à celles de l'accident survenu lundi dernier à Montréal lorsqu'un camion qui se dirigeait dans le même sens que le cycliste effectua un virage à droite coupant la voie du cycliste et le heurtant mortellement. Elles sont également similaires à l'accident du 27 août 2020 où une septuagénaire est décédée après avoir été happée à l'intersection du boulevard Saint-Joseph et la rue Janelle à Drummondville. Dans ces trois évènements récents, les piétons et cyclistes qui se déplaçaient au début de l'heure de pointe dans une circulation dense ont été violemment frappés par le destin alors qu'ils n'étaient pas en tort. "

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

Le Réseau plein air Drummond, qui gère les pistes cyclables dans la région, estime qu'il est maintenant temps de songer à la façon de sécuriser encore davantage les divers aménagements pour les cyclistes pour assurer une protection accrue aux usagers les plus vulnérables.

Les enquêtes de la Sûreté du Québec et du coroner Yvon Garneau se poursuivent afin de déterminer exactement les causes et circonstances de l'accident.