Décroche, ICI! : la saison estivale touristique officiellement lancée

La saison estivale de Tourisme Centre-du-Québec est officiellement lancée, sous le thème de « Décroche, ICI! ».

Cette thématique vise surtout à inciter les touristes à choisir le Centre-du-Québec comme endroit pour « délaisser la routine et décrocher ici, au rythme des vacances. »

Tourisme Centre-du-Québec soutient que la région en est sans doute une à découvrir cet été. Que ce soit pour des activités de plein air, des dégustations, ou simplement pour admirer les paysages centriquois pittoresques, les visiteurs ont une panoplie de choix pour un séjour réussi.

L'organisation touristique déploiera d'ailleurs une campagne promotionnelle sur les plateformes en ligne, à la télévision ainsi que sur des panneaux d'affichage. Une brochure d'inspiration été-automne 2022 sera également rendue disponible sur son site Web afin d'offrir un peu d'inspiration aux visiteurs.

« On a très hâte de faire découvrir aux visiteurs pourquoi la région est une destination si complète et chaleureuse. L'offre touristique au Centre-du-Québec est diversifiée, vivante et à la fois reposante », a déclaré le DG de Tourisme Centre-du-Québec, monsieur Yves Zahra.