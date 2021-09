Défi sans auto solo : plus de 11 000 km en transport durable

Le Défi sans auto solo aura eu un certain impact au Centre-du-Québec. Plus de 107 personnes y ont pris part ayant épargné 1 838 kg de gaz à effet de serre entre le 13 et le 19 septembre dernier.

11 013 km ont été parcourus en transport durable notamment la march, le vélo, l'autobus ou autres.

Parmi les participants, 45 volontaires font aussi partie du projet " Libre et mobile " du Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ).

Ils vivent la pleine expérience du transport durable et prennent part à une consultation.

Les résultats seront transmis dans les prochains mois alors que l'organisme accompagnera des municipalités, entreprises et institutions de la région afin de mettre en place des mesures incitatives aux déplacements durables.