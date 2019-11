Défilé de Noël : des fermetures de rues à prévoir

Dans le cadre du 4e Défilé de Noël, certaines rues du centre-ville devront être fermées le dimanche 17 novembre afin d’accueillir cet événement familial populaire.

Le centre-ville à l’heure de la féérie de Noël

Le Défilé de Noël débutera à 13 h 30 et le départ sera donné sur la rue Heriot, entre la rue Saint-Jean et la rue Saint-Édouard. Il se poursuivra sur la rue Heriot jusqu’à la rue Marchand pour se terminer à l’intersection de la rue Corriveau. Ce déploiement d’activités occasionnera quelques fermetures de rues et de stationnements dans le secteur du centre-ville.

Par ailleurs, il est important de noter qu’aucun véhicule ne devra être stationné dans les rues concernées par les fermetures pendant la durée du défilé (12 h à 16 h approximativement) le dimanche 17 novembre. Les véhicules d’urgence auront accès au centre-ville par la rue Brock et des signaleurs positionnés aux coins des rues entravées aideront à la fluidité de la circulation.

Stationnement pour personnes à mobilité réduite

Le stationnement P-6 (place du Centre) sera réservé aux personnes à mobilité réduite et l’entrée se fera par la rue Bock. Il est à noter qu’à compter de 12 h, l’accès au stationnement devra se faire seulement par la rue des Forges. De plus, des places seront réservées pour assister au défilé depuis l’entrée (rue Marchand) de ce stationnement.

Stationnements alternatifs

La Ville rappelle que les fins de semaine, au centre-ville, le stationnement sur rue et les stationnements municipaux sont accessibles sans frais. Toutefois, les espaces destinés aux détenteurs de vignettes résidents ou aux personnes à mobilité réduite demeurent exclusivement réservés à ces personnes. La Ville invite la population à respecter cette signalisation et à utiliser les cases de stationnement appropriées. À défaut, un billet de contravention pourrait être émis.

Vous ne pourrez être au Défilé de Noël? Soyez à l’écoute d’ÉNERGIE 92.1 et de Rouge FM 105,3 qui seront sur place et alimenteront les réseaux sociaux.