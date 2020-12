Délai doublé pour certaines chirurgies dans Drummond

Des délais d'attente moyens ont plus que doublé pour certaines chirurgies non urgentes dans le grand Drummond. Les patients doivent attendre plus de 6 mois dans plusieurs cas.

Selon des données obtenues par Radio-Canada, le délai d'attente est de 27,9 semaines pour une chirurgie de la hanche comparativement à 12,8 semaines l'an dernier. Pour la chirurgie du genou, le temps d'attente est passé de 14,9 à 30,2 semaines alors que pour une cataracte de 7 à 23,5 semaines. Les chirurgies d'un jour ont été les moins affectées passant de 7,5 à 12,3 semaines d'attente en moyenne.

La situation est évidemment provoquée par la pandémie de COVID-19 qui requiert des lits en plus d'obliger plusieurs équipes de travail à se consacrer aux soins et au dépistage.

CONTINUEZ À CONSULTER QUAND MÊME

Le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec rappelle cependant que la population doit continuer à consulter pour leurs problèmes de santé alors que les opérations urgentes et semi-urgentes ainsi qu'en oncologie sont maintenues. Plus de 2 400 chirurgies de ce type sont pratiquées mensuellement sur le territoire.