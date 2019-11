Délit de fuite mortel à St-Samuel : le suspect comparaîtra

Un suspect sera finalement accusé en lien avec le délit de fuite mortel survenu il y a plus de 2 mois à St-Samuel, au Centre-du-Québec. L'homme de 31 ans devrait comparaître aujourd'hui (jeudi) alors qu'il fut arrêté hier (mercredi) vers 16h.

Le Victoriavillois sera accusé en lien avec l'accident qui a côuté la vie à une jeune femme de 24 ans. Le 2 septembre dernier, la victime avait été retrouvée aux abords du 4e rang, tard dans la soirée, à plusieurs mètres du véhicule.

Le conducteur avait pris la fuite à pied et avait été localisé 4 heures plus tard à quelques kilomètres de l'accident. Il avait subi des blessures sérieuses et a passé quelques jours à l'hôpital. Aucune accusation n'avait été portée jusqu'à maintenant.