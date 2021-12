Démolition de l'ex-Club Piscine débutée pour y ériger des logements

La démolition de l'ancien Club Piscine a débuté sur la rue Georges-Couture (à côté de la pharmacie Brunet) à Drummondville. Le site a aussi abrité les magasins Wise et Lasalle à partir des années 1960.

Deux tours de 5 à 6 étages chacune y seront érigées pour aménager 200 nouveaux logements, surtout de 4 1/2 et 5 1/2 pièces. Une tour sera plus près de la rue et l'autre sera en forme de T pour être située à l'arrière du terrain. Une cour intérieure sera aussi intégrée au projet.

INVESTISSEMENT DE 50 M $

Il s'agit d'un investissement de près de 50 millions $ selon ce que nous a confirmé Dominic Mercier, vice-président développement résidentiel et environnement chez Gestion Fauvel qui est le promoteur du projet.

La démolition du bâtiment de 40 000 pieds carrés devrait s'échelonner sur quelques semaines ou mois alors que la construction du nouveau projet pourrait ne pas se faire avant 2023.

UN SITE CONVOITÉ

Rappelons que Club Piscine a déménagé le long de l'autoroute 20, près du Costco, en 2012. Le site a été convoité par Métro pour y établir une épicerie de la chaîne Super C, mais le projet ne s'est jamais concrétisé.