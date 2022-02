Des chambres d'hôtel pour loger des jeunes de la DPJ

Des solutions pour améliorer l'hébergement des jeunes en centre jeunesse à Drummondville et Trois-Rivières ont été présentées mercredi après midi au gouvernement Legault.

Lors de la rencontre avec le ministre délégué à la santé, Lionel Carmant, le syndicat de l'APTS en Mauricie-Centre-du-Québec a suggéré des chambres d'hotel , des logements locatifs ou même des unités mobiles à proximité des centres de la DPJ. Ces solutions à court terme permettraient aux jeunes d'être mieux logés qu'à l'heure actuelle.

Rappelons que les 2 établissements sur le territoire vivent des problèmes criants de surpopulation. Des chambres de fortune ont dû être aménagées avec des paravents et des draps pour accueillir ces jeunes en détresse.

À plus long terme, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) propose notamment l'achat d'immeubles. Cette solution permettrait aux plus vieux, soit ceux et celles âgés de 16 à 17 ans, de vivre seuls en logement tout en étant supervisés par leurs intervenants.

Le ministre Carmant rencontre mercredi soir la direction du CIUSSS MCQ pour discuter des solutions proposées par le syndicat.



Situation inacceptable

Plus tôt mercredi, le député de Drummond-Bois Franc, Sébastien Schneeberger, a qualifié cette situation qui perdure dans les Centres Jeunesse à Drummondville et Trois-Rivières, d'inacceptable.

Le manque d'espace est criant au Pavillon Edgar-Laforest de Drummondville au point où les responsables ont été obligés d'utiliser la cafétéria pour héberger les jeunes.

'' C'est inconcevable. Ça me questionne grandement. Je pense que le bien-être de jeunes adolescents est important surtout qu'ils ne vivent pas des moments faciles en ce moment même dans les centres. J'aurais aimé être avisé de la situation.'' - Sébastien Schneeberger, député Drummond-Bois Franc

Surpopulation

140 jeunes fréquentent les deux centres jeunesse à Trois-Rivières et Drummondville, soit une quarantaine de plus qu'en temps normal.

Courtoisie - APTS

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé (APTS) déplore la situation depuis des mois.

« Cette situation m’attriste profondément. On laisse de jeunes garçons et de jeunes filles âgés de 12 à 17 ans, dans des conditions qui ont un impact négatif sur leur réadaptation, mais aussi sur leur développement. Nous sommes extrêmement inquiets puisque malgré nos interventions, aucune amélioration concrète n’est annoncée » Gracieuseté - APTS -Véronique Neth, présidente de l’APTS Mauricie-Centre-du-Québec

DES SOLUTIONS PROPOSÉES DÈS L'ÉTÉ 2020

Le syndicat se ferait dire qu’il n’existe pas de solutions sinon que d’espérer une diminution des besoins alors que des solutions auraient été proposées dès l'été 2020, à l'apparition de la problématique.

Courtoisie - APTS

« Une adolescente a passé plus de 6 mois dans ce type de chambres. On nous dit que cette situation est temporaire, mais elle est la même depuis mai 2020. Quand ça fait deux ans qu’une situation existe et que rien n’est prévu pour la changer, on peut dire qu’elle est permanente. Toutes nos solutions ont été repoussées du revers de la main. Pour le bien-être de ces jeunes, il est primordial d’apporter des changements rapidement. » - Pascale Leclair-Gingras, représentante nationale APTS pour la Mauricie et le Centre-du-Québec

Avec la collaboration d'Annie Gagnon, journaliste Noovo Info