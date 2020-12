Des congés seraient annulés pour les travailleurs de la santé

Les syndicats représentant les préposés aux bénéficiaires et les infirmières de la Mauricie/Centre-du-Québec sont inquiets des décisions prises par Québec.

Selon le Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers du CIUSSS MCQ - CSN, le gouvernement Legault songerait à annuler les congés des travailleurs de santé et à refuser les demandes de congé pour un certain temps. La restriction pourrait durer des semaines, voire des mois.

Pascal Bastarache est président du SPPSAM du CIUSSS MCQ :

"C'est une menace dont on nous a fait part qui est bien réelle, mais assurément il n'y aura personne de gagnant là-dedans. On n'a pas eu le temps de souffler depuis le début de la première vague. Ça va seulement accentuer la problématique de rétention du personnel. Les employés vont carrément démissionner et je me demande qu'est-ce qu'on va faire comme citoyen quand il n'y aura plus personne pour s'occuper de nous ?"

Les syndicats de la santé demandent au gouvernement du Québec de faire marche arrière et surtout de changer de cap dans la gestion de la crise dans le secteur de la santé.