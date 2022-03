Des drummondvillois se mobilisent pour aider les ukrainiens

Des drummondvillois s'unissent pour organiser une collecte humanitaire afin de venir en aide aux ukrainiens pris dans le conflit armé avec la Russie.

Un local a été aménagé au 1484 rue Jean-Berchmans-Michaud (tout près de la Société de développement économique de Drummondville) pour recevoir divers items.

Les besoins urgents se situent au niveau du matériel médical, sous-vêtements thermiques et des piles en plus de la nourriture sèche, de lait maternisé et de produits d'hygiène personnelle. Les dons matériels seront triés et envoyés vers des organismes à Montréal, notamment l'église catholique ukrainienne.

DES CITOYENS INTERPELLÉS

Noovo Info - Oleksandr Bezverkhnii et Elena Talisman

Les citoyens impliqués ont été touchés par le témoignage de Oleksandr Bezverkhnii et Elena Talisman, ce couple originaire de l'Ukraine vivant à Drummondville avec leur fils depuis deux ans et ont créé un comité de bénévoles.

"J'étais chez moi et ça faisait trop de temps, je me sentais impuisante. (...) Je me suis dit qu'il fallait que j'agisse. (...) Je les ai contactés pour leur offrir mon aide. (...) Ça va vite, dans les dernières heures seulement, on a trouvé un local, on a créé une liste d'items, on a fait un horaire et on s'est rencontré." - Marlène Leclerc

Le local est accessible du mardi au vendredi de 8h à 20h ainsi que le samedi de 10h à 17h.

AUTRES POINTS DE COLLECTES ?

Un appel a aussi été fait au Centre de services scolaire des Chênes afin d'établir divers points de chute dans les écoles du grand Drummond. Les dons monétaires sont cependant redirigés vers la Croix-Rouge canadienne qui a créé une collecte d'urgence.

Pour ce qui est de l'accueil des réfugiés ukrainiens en sol drummondvillois, la Ville s'est dite prête à participer alors que des familles drummondvilloises ont aussi communiqué avec Oleksandr et Elena pour offrir leur hospitalité en temps et lieu.