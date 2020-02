Des éducatrices de Drummond devant le bureau du député

Les moyens de pression pourraient s'intensifier dans les garderies en milieu familial (régis et subventionnés) de Drummond.

Gracieuseté - ADIM Centre-du-Québec

Ce matin (vendredi), les éducatrices ont décidé de manifester devant le bureau du député Sébastien Schneeberger sur la rue Heriot (entre 6h et 7h). Elles ouvrent aussi leurs garderies 1h plus tard. Des manifestations semblables se sont aussi déroulées devant les bureaux des députés caquistes Éric Lefebvre à Victoriaville et Donald Martel à Bécancour.

200 milieux de garde du grand Drummond affiliés à la CSQ sont touchés par ces moyens de pression.

Les négociations se poursuivent alors que le principal point en litige demeure la question salariale. Les intervenantes demandent l'équivalent de 16,75 $ l'heure alors que les dernières offres gouvernementales se situaient à 12,50 $ l'heure.

VERS UNE GRÈVE ?

D'autres rencontres entre les divers membres sont prévues le 8 mars prochain. À ce moment, un nouveau mandat de grève pourrait être voté.