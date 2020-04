Des entreprises de Drummond sur le Panier Bleu

Une trentaine d'entreprises du grand Drummond sont répertoriées sur le Panier Bleu. Cette plateforme web non transactionnelle sert à promouvoir l'achat local en ce temps de crise.

Capture d'écran - Panierbleu.ca

Selon le gouvernement, le site servira aussi les entreprises dans leur relance après les mesures de confinement .

Parmi les entreprises locales qui s'y retrouvent on peut mentionner Rose Drummond, Zone Course, la Ferme des Voltigeurs, la Microbrasserie le BockAle et les Magasins Nadeau.

DES INITIATIVES SIMILAIRES DANS DRUMMOND

Une initiative locale similaire avait aussi été lancée par des entrepreneurs de la région, soit Drummondunis.ca/. Les entreprises sont divisées par catégories et le site contient aussi des capsules vidéos en plus de blogues.

Les compagnies qui sont toujours en fonction présentement sont également répertoriées sur le drummondchezvous.ca/.