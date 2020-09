Des formations uniques dans la Forêt Drummond

Le Parc régional de la Forêt Drummond devient un lieu unique de formation.

Plus de 60 membres de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec se sont arrêtés au Parc régional de la Forêt Drummond pour des séances de formation.

Celles-ci portaient sur l'identification et la délimitation des milieux humides et de la ligne des hautes eaux dans le contexte particulier de l'aménagement forestier au sud du Québec.

Olivier Deshaies, biologiste-botaniste chargé de la formation, souligne les caractéristiques exceptionnelles du territoire.

" Il s'agit d'un grand massif de milieux forestiers de 20 km2, lui-même inclus dans un massif boisé encore plus grand, de part et d'autre de la rivière Saint-François. Un tel ensemble de milieux forestiers, avec plusieurs milieux humides et hydriques et situés le long d'une rivière d'importance, est unique dans les Basse-Terre du Saint-Laurent. "

Rappelons qu'un projet de recherche est en cours dans la Forêt Drummond. Mené conjointement par l'Agence Forestière des Bois-Francs, l'Université du Québec en Outaouais, les MRC de Drummond et de Bécancour, la Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond et Aménagement forestier coopératif de Wolfe, il vise à évaluer, sur une période de 10 ans, la résistance et la résilience des peuplements forestiers aux changements climatiques.