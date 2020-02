Des garderies de Drummond ouvriront 30 minutes en retard

Les moyens de pression s'intensifient un peu plus pour les garderies en milieu familial régies et subventionnées. Ces garderies ouvriront leurs portes une demi-heure plus tard ce matin (vendredi).

À Drummondville, 200 milieux de garde seront touchés. Ce chiffre grimpe à 500 pour le Centre-du-Québec.

Les moyens de pression ont débuté vendredi dernier, avec une ouverture tardive de 15 minutes. Chaque vendredi, les milieux de garde ouvriront de plus en plus tard, 15 minutes à la fois, jusqu'à deux heures plus tard au bout de huit semaines.

LE SALAIRE AU COEUR DU LITIGE

Le principal point en litige actuellement avec le gouvernement du Québec est la question salariale. Les intervenantes demandent une rémunération équivalente à 16,75 $ alors que l'offre du gouvernement est 12,50 $.