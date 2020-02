Des garderies ouvrent 45 minutes plus tard

Les moyens de pression se poursuivent dans les garderies en milieu familial (régies et subventionnées) affiliées à la CSQ dans Drummond. 200 milieux de garde à Drummondville et les environs ouvriront 45 minutes plus tard ce matin (vendredi).

Les moyens de pression ont débuté le 31 janvier, avec une ouverture tardive de 15 minutes. D'ici les prochaines semaines, le retard sera de 2h.

Le principal point en litige actuellement avec le gouvernement du Québec est la question salariale. Les intervenantes demandent une rémunération équivalente à 16,75 $ alors que l'offre du gouvernement est 12,50 $.

VERS UNE GRÈVE ?

Par ailleurs, une rencontre est prévue mardi prochain entre la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et ses membres. La réunion sera l'occasion de faire le point sur les négociations avec Québec et sur la suite des choses concernant les moyens de pression.

Les responsables de service éducatifs en milieu familial ont en main une journée de grève et une demi-journée de grève à utiliser au moment opportun.