Des logements sociaux réclamés à Drummondville

Le Front d'action populaire en réaménagement urbain est à Drummondville aujourd'hui (vendredi) pour réclamer des logements sociaux et communautaires. Une délégation s'arrêtera cet avant-midi au bureau du député de Johnson, André Lamontagne.

Le FRAPRU veut convaincre Québec d'augmenter le financement dédié au logement social et communautaire dans le prochain budget.

Véronique Laflamme du FRAPRU :

Courtoisie



"Drummondville est très affecté par la pénurie de logements. On parle d'un taux d'inoccupation de 1,1 % actuellement et d'une hausse de 7 % du prix du loyer moyen en 1 an. Pour les locataires, dont les revenus n'augmentent de la même proportion, cela a des conséquences immédiates !"