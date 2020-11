Des millions pour 2 entreprises du grand Drummond

Deux entreprises de Drummond reçoivent un coup de main du ministère de l'Économie et de l'Innovation et Investissement Québec.

L'argent servira à soutenir les entreprises, Signé Hurtubise et Vaillancour Portes et fenêtres, dans l'amélioration de leur productivité.



Signé Hurtubise obtient 5,2M$ afin d'implanter une usine de panneaux d'aluminium pour le revêtement extérieur et l'achat de nouveaux équipements. L'entreprise pourra ainsi procéder à l'ensemble des tâches liées à la fabrication des panneaux, y compris la conception par ordinateur, la découpe, le pliage et la peinture. Le projet de l'entreprise, qui créera 10 emplois, est évalué à 13 millions de dollars.



L'entreprise Vaillancourt Portes et fenêtres, située à Saint-Germain-de-Grantham, obtient pour sa part un prêt de 2,8M$ pour revoir ses processus opérationnels et acquérir plusieurs équipements innovants afin d'augmenter sa productivité et de poursuivre sa croissance. Le projet de l'entreprise est évalué à plus de 3,7 millions de dollars.



André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.