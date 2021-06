Des projets innovants pour 2 entreprises du Centre-du-Québec

Québec verse une aide financière de 1,5M$ à deux entreprises de la région pour soutenir leurs projets d'acquisition d'équipements innovants.

L'aide est versée à Conception E.M. 2010 de Drummondville et à Aldes Canada de Saint-Léonard-D'Aston.

Combinés, ces projets d'investissements permettront la création d'une dizaine d’emplois de qualité dans la région.

Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie

« Notre gouvernement a promis d’être là pour appuyer la croissance de nos PME et le développement de nos régions. Les projets d’investissement de Conception E.M. 2010 et d’Aldes Canada annoncés aujourd’hui en témoignent, et je suis très fière que le Centre-du-Québec puisse bénéficier des retombées économiques qui en découleront. »