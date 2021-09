Des recherches sur la technologie pour les aînés au Cégep de Drummondville

Le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville mènera trois projets de recherche-action sur la technologie et les aînés.

Le but de ses recherches est de mettre en place des actions pour favoriser l'achat d'épicerie en ligne, pour développer l'utilisation du système de réponse vocale interactive de la pharmacie et pour faciliter l'utilisation du dossier santé en ligne de la pharmacie chez les personnes aînées. Leur accès à des services essentiels sera ainsi favorisé.

Cégep de Drummondville - archives

Le CCEG du Cégep de Drummondville s'allie à IGA et aux pharmacies Brunet et Jean Coutu, au CAB Drummond et à M2C2 Communications.

" Pour que les personnes aînées puissent vivre et vieillir chez elles le plus longtemps possible, le maintien de leur santé est primordial. Il importe alors qu'elles puissent s'alimenter et se procurer la médication requise " - Julie Castonguay, chercheur responsable du programme de recherche

Les projets de recherches sont soutenus par une subvention de près de 200 000 $ du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté, administré par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.