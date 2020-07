Des repas qui font chaud au coeur en temps de crise à Drummondville

Plus de 30 000 repas gratuits ont été cuisinés et livrés par l'équipe de la Tablée populaire et des bénévoles, au plus fort de la pandémie COVID-19.

Dès la première semaine de crise, 2 156 repas ont été distribués dans le stationnement arrière de la Tablée.

Ce chiffre a ensuite grimpé régulièrement au cours des 15 semaines qui ont suivi.

Les statistiques de la Tablée populaire indiquent que 1 842 personnes ont pu bénéficier du service à un moment ou à un autre, entre mars et juillet.

C'est ainsi que 6 647 repas à emporter ont été servis à la Tablée alors que 11 213 autres ont été répartis et livrés au Comptoir alimentaire Drummond, à la Piaule, au projet Équipe de proximité, à l'Office Municipal d'Habitation Drummond, au CAB Drummond ainsi qu'au Pavillon de l'Assuétude.

Finalement, 13 312 autres repas ont été livrés gratuitement à domicile.

DES PARTENAIRES IMPORTANTS

Pour réussir ce tour de force, les employés de la Tablée populaire ont pu compter sur l'appui de plusieurs bénévoles ainsi que des cols bleus de la Ville de Drummondville et sur la participation de commerçants dont les équipes de IGA, Métro, Super C, Costco et Maxi. Les députés de Drummond, Sébastien Schneeberger et de Johnson, André Lamontage ont aussi contribué (7000$) tout comme Desjardins (25 000$).