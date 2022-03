Deux drummondvillois pour diriger les policiers de Drummond

Deux drummondvillois dirigent maintenant les policiers du grand Drummond. Le capitaine Stéphane Hélie est officiellement le directeur du Centre de services de Drummondville de la Sûreté du Québec depuis quelques semaines.

Il s'agit de la structure administrative pour la gestion des 145 employés civils et policiers. M.Hélie cumule plus de 27 années de service et souhaite développer une police de proximité de concert avec la population.

Les enjeux de sécurité routière et récréotouristique ainsi que la lutte aux stupéfiants font notamment partie de ses priorités.

NOUVEAU RESPONSABLE DU POSTE

Sûreté du Québec

Le lieutenant Michael Smith a aussi été nommé responsable du poste de la MRC de Drummond alors qu'il a débuté sa carrière en 2005 et a occupé diverses fonctions dans les dernières années.