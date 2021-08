Deux incendies suspects de véhicules à Drummondville

Deux incendies suspects de véhicules ont retenu l'attention dans les dernières heures à Drummondville.

Le premier s'est produit dans le stationnement d'un immeuble locatif du boulevard St-Joseph Ouest vers 00h30. Les flammes se sont rapidement propagées à la voiture et des éléments criminels ont été retrouvés sur place par les policiers.

Éric Beaupré - Vingt 55

Le deuxième événement s'est déroulé vers 6h15 aussi à l'extérieur, près d'un regroupement d'appartements du boulevard Foucault.

Éric Beaupré - Vingt 55

DES LIENS ENTRE LES DEUX INCENDIES ?

Malgré les similitudes, c'est l'enquête des experts de la Sûreté du Québec qui permettra d'établir un lien ou non entre les deux feux d'origine suspecte. Les techniciens spécialisés analyseront les scènes au cours de la journée. On ne rapporte pas de blessé et d'arrestation pour l'instant.