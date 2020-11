Deux nouvelles cliniques au Centre famille-enfant de Drummondville

Deux nouvelles cliniques ont maintenant pignon sur rue au Centre famille-enfant Girardin de Drummondville.

Il s'agit de la Clinique externe de gynécologie, autrefois à l'hôpital Sainte-Croix, et de la Clinique sage-femme, anciennement au CLSC Drummond.

L'ajout de ses deux cliniques au Centre famille-enfant (CFE) permet d'améliorer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins et service.

La Clinique de gynécologie sera formée de 5 gynécologues et la Clinique sage-femme de deux professionnelles.

Une infirmière et une agente administrative se joindront également aux équipes.

Isabelle Tessier, chef de service parents-enfants zone sud Drummond.

" L'ajout de ces deux cliniques nous permettra de répondre plus efficacement aux besoins de la clientèle en plus d'offrir aux équipes une meilleure organisation du travail et des équipements à la fine pointe de la technologie. "