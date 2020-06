Déversement sur l'autoroute 20 vers Québec

Un déversement cause un certain ralentissement sur l'autoroute 20 en direction de Québec entre Drummondville et St-Cyrille-de-Wendover.

Un camion lourd a perdu son chargement vers midi alors qu'il circulait sur la 20 près du kilomètre 183.

Il s'agirait de goudron.

L'opération de nettoyage force la fermeture d'une voie sur 2 de l'autoroute 20 à la hauteur du kilomètre 183 (Est) à la hauteur de St-Cyrille.

Une conductrice a fait une sortie de route à la suite du déversement. La chaussée était alors très glissante. Elle n'a pas été blessée.

Il serait bon de vérifier le 511 au fil des heures pour connaître l'état de la fermeture partielle.