Diminuez votre consommation d'eau potable extérieure

Drummondville fait à nouveau face à des niveaux préoccupants de consommation d'eau potable.

Un appel est relancé aux citoyens afin qu'ils diminuent leur consommation d'eau à l'extérieur.

Le message est aussi lancé aux municipalités desservies par le réseau d'eau potable de Drummondville.

Si le niveau de consommation d'eau potable ne diminue pas, il n'est pas impossible que les autorités municipales concernées décrètent une nouvelle interdiction d'utilisation extérieure de l'eau potable.

Ensemencement et pose de gazon en rouleaux (tourbe)

Pour les besoins d’ensemencement et de pose de gazon en rouleaux (tourbe), un permis pour arrosage doit être demandé auprès de la Division permis, inspection et programmes. Ce permis est valide pour une période de sept jours consécutifs, doit être obtenu avant les travaux et ne peut être demandé qu’une seule fois par année.

Amendes

Toute infraction au règlement sur l’utilisation de l’eau potable rend le contrevenant passible d’une amende d’un minimum de 25 $, plus les frais, et d’un maximum de 300 $, plus les frais. Si l’infraction est continue, chaque jour constitue une infraction distincte.