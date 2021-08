Disparition dans la Saint-François : un corps a été repêché par la SQ

Un corps inanimé a été repêché peu après midi aujourd'hui (lundi) dans la rivière Saint-François à Drummondville.

Selon la Sûreté du Québec, la personne correspond à la description de l'homme qui a sombré dans la rivière samedi soir.

Éric Beaupré, Vingt55



RECHERCHES INTENSES

Le drame a eu lieu à la hauteur du parc des Voltigeurs alors que l'homme dans la quarantaine nageait en compagnie d'autres personnes.

Le groupe aurait tenté de rejoindre une île à la nage lorsque la victime a disparu sous l'eau.

La SQ a vite lancé des recherches avec des plongeurs et des effectifs spécialisés.

Les berges ont été ratissées tout comme plusieurs portions de la rivière Saint-François.

Le coroner mandaté sur les lieux pour procéder à l'identification formelle de l'homme et entamer une enquête sur les causes et circonstances du décès.

Les policiers de la Sûreté du Québec poursuivent aussi leur enquête.