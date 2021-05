Domaine des Pères Montfortains : les détails sur le projet d'habitation

On en sait un peu plus sur l'important projet de 100M$ sur le site du domaine des Pères Montfortains dans le secteur Saint-Charles à Drummondville. Le complexe immobilier de la firme Novellis aura de 5 à 6 étages et il devrait comprendre de 200 à 300 appartements de type studio.

Le bâtiment serait érigé sur un terrain de 440 000 pieds carrés où est situé actuellement le bâtiment des Pères Monfortains qui appartient à la Ville de Drummondville.

POUR LES TRAVAILLEURS ET LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

L'UQTR a d'ailleurs retiré son droit d'achat sur le terrain à la suite de la concrétisation du Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) qui est en construction sur le campus universitaire.

Le vaste projet immobilier servirait à loger les quelque 250 travailleurs étrangers que la Société de développement économique de Drummondville (SDED) projette d'attirer au cours des prochaines années.

Le taux de vacances pour les appartements étant très bas, le projet répondrait à une forte demande selon Martin Dupont, directeur général de la SDED.

"Et on a excessivement de difficulté à loger nos travailleurs économiques. Si par exemple, on a un Tunisien quelqu'un de l'Île-Maurice qui arrive, il n'ira pas louer un 5 1/2 par ce qu'il est seul et qu'il y a juste ça de disponible. Ça nous prend de petits appartements. "

UNE CPE POUR LA CLIENTÈLE DE L'UQTR ET PLUS

Par ailleurs, un projet de garderie de 60 places a déjà été accepté pour être développé sur le site du campus de l'UQTR.

Les divers partenaires sont à explorer si l'option d'intégrer la garderie dans le projet immobilier est viable, si un autre bâtiment serait construit sur le même terrain ou encore sur un autre.

Dans tous les cas, l'important boisé à proximité ne sera pas rasé, car il est situé en zone protégée.

UN FEU VERT ATTENDU

Novellis prévoit un projet immobilier en 4 phases. Le promoteur espère pouvoir lancer la construction le plus rapidement possible pour une livraison de la première phase dès la fin de 2022 ou au début de 2023.

Le maire Alain Carrier avait évoqué cette semaine que certains conseillers ont tenté de bloquer le projet lors d'une présentation interne.

Le conseiller municipal Yves Grondin a répondu au maire en affirmant que plusieurs conseillers ont apporté des questionnements sur le montage du projet et sur les obligations que le projet pourrait provoquer relativement aux infrastructures municipales dans le secteur, notamment les rues.

M.Grondin indique que les conseillers ne sont pas contre le projet, mais plutôt en faveur et voulaient des précisions comme c'est le cas dans plusieurs projets de développement :

Ville de Drummondville " Pour pouvoir avancer, il fallait régler ces questions-là, des questions très judicieuses qui ont été posées. D'ailleurs, je sais qu'elles sont déjà prises en compte par le promoteur et ils vont nous revenir avec ça éventuellement. Il n'y a rien eu d'anormal dans les démarches qui ont été faites lundi par le conseil. Je pense que ça sert plutôt le mythe que M. Carrier [maire de Drummondville] veut faire, de dire que tout le monde s'oppose à lui au conseil, ce qui n'est pas le cas."

En collaboration avec Jennifer Gravel - Journaliste Drummondville Noovo Info