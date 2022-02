Dominic Ricard se joint au RSEQ

Dominic Ricard devient le coordonnateur du hockey scolaire au Québec.

Il oeuvrera au sein du Réseau du sport étudiant du Québec.

PARCOURS IMPRESSIONNANT

Ce dernier a été entraîneur pendant plus de dix ans dans la ligue Midget AAA et la LHJMQ en plus d'avoir été le directeur général des Voltigeurs de Drummondville pendant 12 ans. Il est un membre fondateur de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) en plus d'être membre du comité indépendant sur l’harmonisation du hockey scolaire.

Dominic Ricard était depuis 2006 coordonnateur du programme hockey du collège St-Bernard et conseiller au développement avec l’agence CAA depuis 2016.