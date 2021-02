Doublement de l'A-55 : lancement des appels d'offres

Le projet de doublement de l'autoroute 55 progresse rapidement au Centre-du-Québec. Le gouvernement du Québec vient de lancer plusieurs appels d'offres importants.

On y retrouve notamment un appel d'offres pour la réalisation de la conception et des plans et devis de la configuration de la route et des structures.

Suivront, dans les prochaines semaines, des appels d'offres pour la réalisation des études de caractérisation écologique et archéologique.

" Le lancement d'appels d'offres tôt en 2021 démontre bien la priorité accordée à ce projet d'importance pour les citoyennes et les citoyens du Centre-du-Québec et de la Mauricie. Ce projet est inscrit à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, et nous déployons tous les efforts afin de commencer les travaux en 2022. Il s'agit d'une étape importante qui, à terme, permettra aux usagers de circuler sur une route plus sécuritaire. " - François Bonnardel, ministre des Transports

Le projet de doublement de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie vise à accroître la sécurité des usagers et à augmenter la fluidité de la circulation.

Il consiste à doubler les voies sur 27,1 kilomètres, à ajouter une séparation physique entre les deux directions et à réaménager les quatre intersections à niveau situées sur ce tronçon.