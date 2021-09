Doublement de l'autoroute 55 comme priorité de Nathalie Clermont

Le projet de doublement des voies de l'autoroute 55 au Centre-du-Québec est priorisé par la candidate conservatrice dans Drummond aux élections fédérales.

Les travaux consisteraient à doubler les voies de l'autoroute sur 27 km, entre Bécancour et Ste-Eulalie, en plus d'ajouter une séparation entre les deux directions et réaménager quatre intersections. L'appel d'offres a été lancé en février dernier et l'objectif est de lancer le chantier majeur l'an prochain.

Nathalie Clermont est d'avis que la région doit se doter d’infrastructures modernes pour retrouver sa place de chef de file et attirer des investisseurs.

« Ce projet aura des retombées notables pour Drummond, cette autoroute est le lien direct avec le port de Trois-Rivières. Une A-55 plus moderne permettra le maillage plus facile des PME situé à Drummond avec celle de Trois-Rivières. Ce réseautage sera un atout essentiel à leurs développements. » - Nathalie Clermont, candidate conservatrice dans Drummond

Elle mentionne que son parti a présenté son Plan pour développer et moderniser les infrastructures régionales au Québec qui vise à lancer de grands chantiers pour créer plus de possibilités d’emplois et faire croître l’économie.