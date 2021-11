DPJ : pas de foyer pour les enfants 0-3 ans

Il n'y aura finalement pas de foyer pour les enfants de moins de 3 ans en Mauricie et au Centre-du-Québec. Selon Radio-Canada, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a réussi à recruter suffisamment de familles d’accueil pour héberger ces bambins.

La création d'un foyer a été évoquée plus tôt cet automne en raison du manque de familles prêtes à accueillir ces jeunes enfants. Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, était intervenu dans le dossier et demandé au CIUSSS-MCQ de trouver une autre solution.

DES MILIEUX VOLONTAIRES

Des familles d’accueil hébergeant déjà des enfants plus âgés en plus d'employés du CIUSSS ont finalement répondu à l'appel dans les dernières semaines.

Il y aura aussi une dizaine de nouvelles familles qui deviendront des milieux d'accueil.