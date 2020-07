Dr Arruda salue le travail du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec

Le docteur Horacio Arruda était de passage à Trois-Rivières hier (mardi) pour rencontrer la direction du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec.

Le Directeur national de santé publique a notamment salué l'efficacité du processus de dépistage dans la région, entre autres grâce aux cliniques de dépistage mobiles, dont celles de Drummondville qui a fait plus de 600 tests en quelques semaines.

Selon le Dr Arruda, la façon dont le CIUSSS a enquêté sur la transmission communautaire se démarque par rapport aux autres régions.

Toutefois, il avoue que la situation dans les CHSLD a été difficile, mais pas forcément pire qu'ailleurs dans la province.

On rappelle que les établissements Laflèche à Shawinigan et Cloutier du Rivage à Trois-Rivières ont été les plus affectés, avec une centaine de décès ensemble. Dans Drummond, aucun CHSLD n'a été touché par une éclosion de la COVID-29.

Dr. Horacio Arruda - directeur de la santé publique " Au début, on manquait de connaissance sur la transmission chez les asymptomatiques et on avait un problème de ressources humaines de façon importante. On ne peut pas laisser des gens sans soins. On va être mieux instrumenté dans l'avenir, mais c'est des leçons que nous avons tiré un peu partout."

En collaboration avec Jennifer Gravel, journaliste Bell Media - Drummondville