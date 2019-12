Drogues : trois arrestations à Drummondville, rue Saint-Philippe.

Trois personnes ont été arrêtées aujourd'hui (jeudi) à Drummondville lors d'une opération antidrogue de la Sûreté du Québec.

Les policiers ont procédé au démantèlement d'un point de vente de stupéfiants dans un appartement de la rue Saint-Philippe.

L'opération a été menée avec l'aide du groupe tactique d'intervention.

Les trois occupants des lieux ont été arrêtés. Il s'agit de deux hommes, âgés de 36 et 53 ans, et d'une femme âgée de 39 ans.

Sur place, les policiers ont saisi plus de 1300 comprimés (méthamphétamine et médicaments), de la cocaïne, un poing américain et la somme de 790 $.

Les deux hommes arrêtés devraient faire face à différentes accusations en matière de stupéfiants. La femme, pour sa part, comparaîtra ultérieurement.