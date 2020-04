"Drummond-Unis" aura sa coordonnatrice et veut durer

Une coordonnatrice est nommée pour gérer le projet "Drummond-Unis" qui a été créé pour soutenir les entreprises locales durant la crise de la COVID-19.

La MRC Drummond a décidé d'appuyer l'initiative en permettant l'embauche de Jessica Ebacher.

Courtoisie

La plateforme virtuelle contient de l'information et des capsules de divertissement pour mieux faire connaître les entreprises à la population de la région. Un appel aux entreprises et producteurs de contenu est d'ailleurs lancé.

Vidéo explicative du projet : ICI

Carole Côté, préfète de la MRC Drummond :

« La situation exceptionnelle que nous vivons met en relief le formidable esprit d’initiative qui nous caractérise et la solidarité de notre population. Un projet comme Drummond-UNIS peut agir comme catalyseur pour renforcer le réflexe d’achat local et c’est pourquoi la MRC a voulu s’y associer afin de lui donner une impulsion.»

L'INITIATIVE DE 6 FEMMES DE DRUMMOND

Les six initiatrices du projet sont Lysandre Beauchemin, Marianne Waltz, Josée Lacharité, Isabelle Smith, Kathleen St-Louis et Josianne Lauzière. Elles ont reçu l’appui financier de la Caisse Desjardins de Drummondville, d’UV Assurance et de la Ville de Drummondville.

L'objectif est de plus développer le projet et possiblement en assurer la pérennité à long terme.