DRUMMOND-UNIS : un portail pour les entrepreneurs d'ici

Des entrepreneurs de la région s'associent ensemble pour le projet DRUMMOND-UNIS dans un mouvement de solidarité en ces temps difficiles. Il s'agit d'un nouveau portail qui partagera la créativité et le savoir-faire des entreprises du territoire par des capsules vidéos et des articles de blogue.

6 femmes entrepreneures sont derrière le projet : Lysandre Beauchemin, Marianne Waltz, Josée Lacharité, Isabelle Smith, Kathleen St-Louis et Josianne Lauzière

Josianne Lauzière, Synaptik média, membre actif du groupe

« En plus de faire connaître nos entrepreneurs d’ici, ce projet contribuera à maintenir notre population en santé et à développer de meilleures habitudes de vie et de consommation tout en brisant le sentiment d’isolement que l’on vit actuellement. »