Drummondville adhère à la déclaration " Unis pour le climat " pour la lutte et l'adaptation aux changements climatiques. Le conseil municipal a voté une résolution en ce sens à l'initiative de l'Union des municipalités du Québec.

La Ville s'engage à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation aux changements climatiques.

" La situation écologique de notre planète est préoccupante, mais nous pouvons, comme municipalité, faire une différence. Ainsi, à Drummondville, nous disons notre engagement à faire ce qui est nécessaire pour lutter contre le dérèglement de notre climat, et nous le faisons aux côtés des autres signataires partout au Québec. " Ville de Drummondville - Alain Carrier, maire de Drummondville

Les changements climatiques entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés.

Ils sont d'ailleurs au cœur de la Planification stratégique 2017-2022 de Drummondville. La Ville s'affaire actuellement à élaborer un premier Plan d'adaptation aux changements climatiques.