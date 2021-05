Drummondville adopte la Déclaration pour la protection de l'enfant

Drummondville se joint au mouvement en adoptant la Déclaration municipale pour la protection de l'enfant.

La Ville désire ainsi démontrer son engagement envers le bien-être et la sécurité des enfants.

" Drummondville est une municipalité bienveillante qui propose un milieu de vie sécuritaire et enrichissant pour tous les enfants. Nous sommes fiers de poursuivre nos efforts en ce sens en adoptant officiellement la Déclaration municipale pour la protection de l'enfant, et nous invitons les municipalités québécoises à joindre le mouvement. "

- Alain Carrier, maire de Drummondville

MOUVEMENT MUNICIPAL

Le mouvement a été lancé pour souligner le centième anniversaire du décès d'Aurore Gagnon, " l'enfant martyr " et en mémoire de toutes les victimes décédées de façon aussi tragique. Drummondville s'engage à poursuivre ses actions et à mettre en place des engagements supplémentaires pour contrer la négligence et la maltraitance des enfants.

La Ville va aussi travailler à la sensibilisation des enfants aux règles de sécurité lors d'une formation sur la sécurité à vélo.

Drummondville a aussi déjà réalisé plusieurs actions, telles que :

- Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière;

- Vérifier les antécédents judiciaires des personnes travaillant auprès des enfants (ex. camps de jour) ;

- Installer des caméras de surveillance dans les parcs et installations sportives fréquentés par les enfants, comme l'olympia Yvan-Cournoyer, le centre Marcel-Dionne ainsi que la patinoire réfrigérée Victor-Pépin ;

- Mettre en place des mesures pour assurer la sécurité des enfants aux abords des écoles et des milieux de garde ;

- Élaborer un plan d'accès sécuritaire à l'école (ex. projet À pied, à vélo, Ville active) ;

- Désigner une personne responsable de représenter les enfants au sein du conseil municipal ;

- Adopter une Politique familiale municipale;

- Obtention de l'accréditation " Municipalité amie des enfants