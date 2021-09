Drummondville analyse ses options face à l'agrandissement du site d'enfouissement

Drummondville analyse les différentes procédures judiciaires qui s'offrent à elle pour contester le décret permettant l'agrandissement du site d'enfouissement du secteur St-Nicéphore. Une décision devrait être rendue au prochain conseil municipal (4 octobre).

Le document autorisant la création d'une Zone d'intervention spéciale (ZIS) a été publié hier (mercredi) et il permet d'enfouir 430 000 tonnes de matières résiduelles annuellement pour un maximum de 10 ans.

Comité de vigilance - Waste Management

La Ville réitère qu'il est inconcevable que le gouvernement autorise Waste Management à agrandir ce site d'enfouissement, car le projet passe outre la réglementation de zonage, les avis de la commission d'enquête et d'audience publique du BAPE en 2012, le double référendum de 2013 et le processus judiciaire toujours en cours.

Cette décision ferait aussi fit de l'opposition exprimée lors de la consultation publique du 24 août dernier.

" Le décret est identique au projet qui avait été présenté. Pour moi, c'est un non-sens. Les gens qui se sont présentés à l'assemblée publique de consultation avec le Ministère n'ont pas été écoutés ni considérés. La Ville de Drummondville, qui représente quelque 80 000 citoyens, non plus. Toutes les options sont donc sur la table, dont celle d'entamer des procédures judiciaires afin de contester le décret. "

Gracieuseté

- Alain Carrier, maire de Drummondville

Rappelons que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) tient cette année une enquête et une audience publique sur " L'État des lieux et la gestion des résidus ultimes " qui doit se terminer en décembre prochain et dont les recommandations sont attendues par la suite.