Drummondville aura bel et bien sa Maison des ainés

Québec confirme la construction d'une Maison des aînés sur un terrain vacant de la rue Heriot à Drummondville.

Il s'agit du terrain de l'ancien complexe Foster où le Dépanneur Poutine Heriot et quelques organismes avaient pignon sur rue jusqu'à tout récemment. Situé au centre-ville, près de la rivière Saint-François et près de l'hôpital Sainte-Croix, il s'agit d'un emplacement de choix pour la Maison des Aînés.

Éric Beaupré, Vingt55 [Site qui accueillera la future Maison des aînés à Drummondville]

UN NOUVEAU CONCEPT POUR NOS AÎNÉS

Ce nouveau type d'hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif.

Marguerite Blais est ministre responsable des Aînés.

CAQ



" Dans le cas qui nous préoccupe, c'est 6 unités climatisées pour 12 places chacune. Chaque résident/résidente aura sa chambre, sa toilette et sa douche adaptées ainsi qu'un petit salon et une petite salle à manger. Il y aura beaucoup de grandes fenestrations, beaucoup plus d'espace. Il y aura aussi un appartement pour les personnes proches aidantes qui pourront y passer la nuit."

UN PROJET ATTENDU

La Maison des Aînés aura 72 places dont 60 pour les aînés et 12 pour une clientèle adulte ayant des besoins spécifiques.

Il s'agit d'un investissement de 41M$.

Les travaux concernant la construction de la Maison des Aînés s'amorceront sous peu.

Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec estime qu'il faudra entre 18 mois et 2 ans avant l'ouverture de la maison.

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement.

" Nous pouvons être très fiers de ce projet qui favorisera l'épanouissement des aînés et des adultes ayant des besoins spécifiques de notre communauté, dans le respect de leur besoin d'intimité et de sécurité. Cette maison des aînés et alternative contribuera également à leur mieux-être physique et psychosocial. Un tel projet démontre que notre gouvernement ainsi que la ministre des Aînés et des Proches aidants et ses équipes font des choix cohérents pour que ces personnes aient accès à des milieux de vie de qualité, et je les en remercie vivement. "

UN PROJET POUR TOUT LE QUÉBEC

Dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie des aînés et des adultes ayant des besoins spécifiques, le gouvernement du Québec procèdera à la construction de plus de 3 400 places en développement et en reconstruction en maisons des aînés et alternatives au Québec grâce à des investissements de 2,1 G$.