Drummondville bannira les pesticides en milieu urbain

Les pesticides sont en voie d'être bannis à Drummondville. Le conseil municipal a entériné hier soir (lundi) un avis de motion en ce sens.

L'intention est de bannir l'utilisation extérieure des pesticides en milieu urbain ce qui était réclamé par plusieurs citoyens depuis quelques années. Le futur règlement ira plus loin que celui en vigueur actuellement qui régit l'usage et l'application des pesticides, mais ne les bannit pas.

" C'est une question de santé publique et d'environnement. Il revient aux municipalités d'agir et de répondre aux attentes des citoyennes et des citoyens. Nous sommes donc à l'écoute et prenons les décisions qui s'imposent. (...) C'est un engagement fort que je souhaitais voir se réaliser. La population a assez attendu et je me suis assuré que cela soit fait aussi rapidement que possible, car, vous le savez, je m'engage de passer de la parole aux actes. "

Ville de Drummondville

- Alain Carrier, maire de Drummondville

NOUVEAU RÈGLEMENT À VENIR

La réglementation officielle devrait être adoptée à une prochaine séance du conseil municipal et c'est à ce moment que son contenu sera détaillé.

Les entrepreneurs concernés par cette réglementation seront rencontrés et informés pour l'application des nouvelles dispositions.