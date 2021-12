Drummondville blâmée par la Commission municipale du Québec

Drummondville est blâmée par la Commission municipale du Québec pour ne pas avoir respecté certaines exigences. Seulement 44% des villes de moins de 100 000 habitants sont conformes à la loi sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation, le PTI.

Selon le document, un seul point achoppe pour Drummondville sur les cinq points vérifiés dans la dernière année. La Ville devait envoyer un avis public annonçant l’adoption du PTI au moins 8 jours avant cette séance. L'administration municipale l'a plutôt envoyé 7 jours à l'avance.

"C'est la première fois en au moins 15 ans ! Évidemment, le coup de sonde de la commission survient la seule des 15 dernières années et plus où le délai de 8 jours n'a pas été respecté. (...) On a pris bonne note de ce rapport et on a mis en place de nouveaux mécanismes pour s'assurer de toujours être 8 jours à l'avance."

Ville de Drummondville

- Dominic Villeneuve, directeur du services des communications à la Ville de Drummondville