Drummondville demande un statut particulier au gouvernement

Drummondville demande à Québec de reconnaître les villes-centres comme des pôles de développement incontournables.

À l'instar de l'UMQ, les élus(es) veulent que Québec reconnaisse le rôle des villes dans le développement économique et non seulement les MRC.

Yves Grondin, maire par intérim de Drummondville :

Courtoisie - Ville de Drummondville

"On sentait le besoin de réaffirmer le rôle des villes-centres, des pôles régionaux et le rôle de ces villes dans le développement. C'est nous qui attirons les entreprises chez nous, car on est les meilleurs vendeurs de la région. On partage cette vision avec la MRC Drummond."

SI DRUMMONDVILLE DÉVELOPPE UN PROJET, TOUTE LA RÉGION Y GAGNE

Les élus(es) donnent l'exemple suivant ; lorsque Drummondville développe des projets en matière d'économie, de culture, d'habitation ou encore de transport, c'est toute la MRC et même la région qui en bénéficie. Le poids démographique de Drummondville au sein de la MRC de Drummond est de 73%. Drummondville à elle seule est plus populeuse que chacune des 4 autres MRC du Centre-du-Québec.

Ainsi, les élus(es) souhaitent que Québec reconnaisse le rôle stratégique des pôles de développement dans la prochaine Stratégie de gouvernance en matière de développement économique local et régional.