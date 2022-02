Drummondville : deux nouveaux parcs industriels s'ajouteront

Deux nouveaux parcs industriels se développeront dans les prochaines années à Drummondville, car les sites actuels sont pratiquement complets.

D'ici 2 à 3 ans, la Ville souhaite aménager des terrains dans le secteur St-Charles, le long du boulevard Foucault, entre l'autoroute 20 et les installations de Sintra. Les démarches sont entamées alors que les approbations du ministère de l'Environnement sont attendues.

On souhaite aussi développer 28,5 millions de pieds carrés pour compléter la Vitrine 55 dans le secteur St-Nicéphore d'ici 2027 ou 2028.

Cars975 - Coutoisie

La mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, espère un nouveau parc axé sur le développement économique intelligent :

"On veut attirer des industries qui vont être en soutien aux entreprises qui sont déjà sur le territoire. (...) On veut aller chercher aussi des industries qui seront plus axées sur le numérique et robotisées. (...) On désire vraiment s'assurer que ce ne soit plus du pied carré pour du pied carré, mais bien de l'implantation créatrice de richesse pour les drummondvillois."