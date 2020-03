Drummondville devient une Communauté bleue

Drummondville devient officiellement une Communauté bleue. La Ville vient de recevoir la certification de la part de l'organisme Eau Secours.

Drummondville s'est engagée à reconnaître le droit humain à l'eau et aux services d'assainissement, à promouvoir la gestion publique de l'eau et à bannir graduellement la vente de bouteilles d'eau dans ses édifices municipaux et lors de ses événements.

Elle devient ainsi la 23e Communauté bleue au Québec.

Yves Grondin, maire de Drummondville Courtoisie - Ville de Drummondville " L'eau, c'est un bien commun, et c'est ce que nous affirmons haut et fort à Drummondville. Je suis très fier que notre Ville fasse partie de ce grand mouvement des Communautés bleues. Le conseil municipal a l'environnement à cœur et ce geste que nous posons en est un autre éloquent exemple ".