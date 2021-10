Stéphanie Lacoste veut que Drummondville assume un plus grand leadership pour la qualité de vie des personnes aînées.

La candidate à la mairie souhaite notamment que l'expertise du Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville soit mieux connue. Elle estime que cette expertise doit servir aux gens de Drummondville, mais aussi aux aînés de partout en province.

Stéphanie Lacoste, cadidate à la mairie de Drummondville :

Gracieuseté

" Il est maintenant temps de passer à la vitesse supérieure et de devenir le "gérontopôle", soit le pôle québécois d'expertise en gérontologie. Drummondville est déjà reconnue comme Municipalité amie des aînés (MADA). Avec le gérontopôle, nous favoriserons l'implantation sur notre territoire de nouvelles entreprises spécialisées et encouragerons l'innovation dans le domaine de la santé et de la qualité de vie des personnes aînées. "