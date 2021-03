Drummondville en lice pour un Ovation municipale

Drummondville est en lice cette année pour l'obtention d'un prix Ovation municipale. La distinction est remise par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour diverses initiatives.

Avec la situation actuelle, trois catégories spéciales "Résilience innovation" ont été ajoutées pour répondre aux impacts et effets locaux ou régionaux de la COVID-19. Drummondville est finaliste justement dans ce volet pour la bonification des services de la bibliothèque en temps de pandémie.

L'équipe a mis en place une procédure d'abonnement temporaire pour permettre à un plus grand nombre de citoyens de consulter des documents numériques en ligne et une attention particulière a été dévolue à la collection de livres numériques. Du contenu d'animation original disponible sur le Web, et même par téléphone a également été produit. Un imposant dispositif de prêts sans contact a été déployé. Des sacs de lectures surprises ont même été lancés avant les Fêtes, tout comme des trousses Heure du conte pour emporter.

La Ville fait face à huit autres projets dans sa catégorie.

GAGNANTS DÉVOILÉS LORS DES ASSISES DE L'UMQ

Le mérite Ovation municipale se tiendra lors d'un événement télévisuel du 12 au 14 mai prochains durant les assises de l'UMQ. Chacun des 24 projets finalistes à l'édition 2020 est automatiquement en lice pour cette année et il n'y a pas eu d'appels de candidatures, car l'événement avait été annulé l'an dernier.