Drummondville fait le point sur la situation de la COVID-19

Drummondville a fait le point aujourd'hui (vendredi) sur la situation entourant la COVID-19.

La situation demeure préoccupante à Drummondville et les élus(es) souhaitent que la population poursuive ses efforts pour ne pas engorger l'hôpital, pour rester en santé et pour protéger les gens plus vulnérables.

En général, il semble que les résidents de Drummondville sont respectueux des règles et des mesures sanitaires entourant la COVID-19.

Le dépistage précoce, soit dès l'apparition de symptôme(s), est toujours recommandé.

Par ailleurs, Drummondville annonce l'ouverture de la bibliothèque publique pour les étudiants à compter de ce lundi. Ils auront notamment accès aux postes informatiques et à 3 salles de type "bulle familiale". L'accès aux collections demeure interdit. Le prêt sans contact continue pour l'ensemble de la population.

Notez aussi qu'en raison d'un grand achalandage piétonnier sur le pont Curé-Marchand, les autorités ont pris la décision de fermer l'accès au pont pour les automobilistes les fins de semaine, soit du vendredi 18 h à 18 h le dimanche. Le but est de permettre une distanciation physique entre les marcheurs.

Drummondville demande également aux utilisateurs des parcs et des espaces publics, dont les patinoires, de faire preuve de prudence et de respecter la distanciation physique. De forts achalandages ont notamment été remarqués à la promenade Rivia, au parc des Voltigeurs et au parc du Boisé-de-la-Marconi.

L'escouade COVID-19, formée par la Sureté du Québec, la Ville de Drummondville et le Service d'intervention d'urgence civil du Québec (SIUCQ), poursuit ses tournées des lieux achalandés ou problématiques, et la collaboration et la compréhension de la population sont demandées.

Tout rassemblement est toujours interdit. Un couvre-feu, de 20 h à 5 h, est également en vigueur sur l'ensemble du territoire québécois, et ce, jusqu'au lundi 8 février.

Par ailleurs, une équipe municipale a prêté mainforte à la popote roulante du Centre d'action bénévole Drummond, et ce, pour pallier ses besoins de main-d'œuvre afin de poursuivre sa mission essentielle.